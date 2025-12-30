Caso Signorini Corona | A gennaio porterò prove delle mie accuse

In un contesto di accuse e dichiarazioni, il caso Signorini e Corona si distingue per le parole e le promesse di prove future. Corona afferma di avere elementi che dimostrerebbero le sue affermazioni e prevede di presentarli a gennaio. La vicenda evidenzia le tensioni e le dinamiche di un paese in cui, spesso, l’attenzione si focalizza più sulla reazione immediata che sulla verifica dei fatti.

“Che strano paese che è l’Italia: quando suona l’allarme non vanno a vedere se c’è qualcuno in casa, ma corrono a spegnere l’allarme. Vergogna! E sapete perché? Perché l’allarme sono io”. Con queste parole Fabrizio Corona in un video sui suoi canali social replica alle accuse dei legali di Alfonso Signorini, autosospesosi dalle trasmissioni Mediaset per fronteggiare quella che è stata definita una “campagna calunniosa e diffamatoria”. “Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto perché sono io, perché ho i miei precedenti. E tutte le chat, tutte le prove, tutti i documenti me li sono inventati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Signorini, Corona: “A gennaio porterò prove delle mie accuse” Leggi anche: “Al Grande Fratello ho avuto un crollo. Ero solo con le mie paure”: chi è Antonio Medugno il “caso zero” al centro delle accuse di Fabrizio Corona contro Signorini Leggi anche: Il caso Signorini, le accuse di Corona e l’attacco al sistema Berlusconi: perché nulla accade per caso - RETROSCENA Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fabrizio Corona: Ho raccolto più di 100 testimonianze contro Signorini; Caso Signorini-Corona, Mediaset in campo: siamo un gruppo quotato, difendiamo l'integrità delle nostre produzioni; Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo il caso Signorini: Il potere non ci ferma; Fabrizio Corona indagato per revenge porn: sotto esame le immagini intime di Alfonso Signorini mostrate a Falsissimo. Fabrizio Corona all'attacco di Alfonso Signorini: 'A gennaio porterò le prove' - Fabrizio Corona replica in un lungo video pubblicato sui suoi canali social ai comunicati dei legali di Alfonso Signorini e di Mediaset sulla decisione del conduttore del Grande Fratello Vip di ... ansa.it

Corona attacca Mediaset: “Tutela Signorini, vi dimostrerò che Pier Silvio e Marina Berlusconi fanno schifo” - Corona reagisce con durezza al comunicato di autosospensione di Signorini: "Vogliono farvi credere che mi sia inventato tutto ... fanpage.it

Caso Signorini, la situazione si complica: l’addio a Mediaset, il silenzio dei giornalisti, Corona attacca ancora - Non accenna a placarsi il putiferio esploso intorno alla figura di Alfonso Signorini: ecco le ultime novità sul caso dell'anno. donnapop.it

Nel “caso Signorini” emerge un dettaglio che cambia la narrazione costruita nelle ultime ore, a partire da quanto andato in onda a Falsissimo. Tommaso Gentile, pornoattore conosciuto come Tommy La Canaglia, ha querelato Fabrizio Corona e Pino Dioguard - facebook.com facebook

Endemol Shine Italy, produttore del GF, si esprime sul caso Signorini: "Abbiamo avviato verifiche interne" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.