Caso Hannoun Fratoianni Avs | Dalla destra strumentalizzazione vergognosa che respingiamo – Il video

Il caso Hannoun ha suscitato commenti e reazioni politiche, con Fratoianni di Avs condannando fermamente la strumentalizzazione da parte della destra. In un contesto di forte attenzione pubblica, le dichiarazioni evidenziano la volontà di respingere ogni tentativo di strumentalizzazione e di mantenere un approccio sobrio e rispettoso nel confronto. La questione rimane al centro del dibattito politico e mediatico, richiedendo attenzione e chiarezza.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Una strumentalizzazione vergognosa, che respingiamo con forza. Continueremo a stare al fianco del popolo palestinese contro il genocidio dello Stato israeliano e non accettiamo che questa vicenda venga usata per colpire il movimento di solidarietà con la Palestina. Ricordiamolo: siamo davanti a un’inchiesta, a delle accuse, e noi siamo garantisti con chiunque. Sarebbe auspicabile che lo fosse anche la destra. C’è un evidente doppiopesismo. L’inchiesta è giusta e deve fare chiarezza: se qualcuno ha usato fondi umanitari per altri fini, è giusto che paghi. Ma questo non ha nulla a che vedere con la mobilitazione di milioni di italiani, indignati di fronte al genocidio, ai crimini di guerra del governo Netanyahu e al silenzio, all’ipocrisia e, a tratti, alla complicità del nostro Governo" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs. 🔗 Leggi su Open.online

