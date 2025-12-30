Caso Campobasso | emergono nuovi dettagli intossicazione alimentare sempre più dubbia

Nuovi dettagli emergono nel caso di Campobasso, riguardanti l’intossicazione alimentare sospetta che ha coinvolto Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita. Le due persone sono decedute all’ospedale Cardarelli dopo un improvviso collasso clinico. La vicenda solleva ancora dubbi e richiama l’attenzione sulle circostanze che hanno portato a questa tragica morte.

Emergono nuovi dettagli sul tragico caso di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un improvviso e drammatico collasso clinico. Le prime ipotesi di una classica.

Radio1 Rai. . #Campobasso Il caso della morte di madre e figlia per una probabile #intossicazione alimentare. Indagati i 5 sanitari che per due volte le avevano dimesse dal Pronto soccorso. Intanto il marito della donna e padre della minore è ricoverato a Ro - facebook.com facebook

#Campobasso Il caso della morte di madre e figlia per una probabile #intossicazione alimentare. Indagati i 5 sanitari che per due volte le avevano dimesse dal Pronto soccorso. Intanto il marito della donna e padre della minore è ricoverato a Roma Eleonora F x.com

