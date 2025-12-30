Case nel 2025 Sestri Ponente cede il primato di quartiere più cercato

Nel 2025, Sestri Ponente perde il titolo di quartiere più cercato in Italia, secondo le analisi di casa.it. Ogni anno, il portale fotografa le tendenze di ricerca relative a case in vendita e in affitto, offrendo un quadro aggiornato sulle preferenze degli utenti riguardo a luoghi, tipologie, metrature e prezzi. Questa classifica permette di comprendere le evoluzioni del mercato immobiliare e le aree di maggiore interesse nel nostro Paese.

Come ogni anno casa.it fotografa quali sono le tendenze di ricerca delle case in vendita e in affitto in Italia e pubblica la classifica delle case più cercate nel 2025: i luoghi, le tipologie, le metrature e i prezzi di vendita e affitto delle case che le persone hanno cercato di più nel 2025.

