Casati Arcore attraversa un momento di rinnovamento, passando da una prima fase difficile a un nuovo inizio. Dopo una prima parte di campionato complessa, la squadra ha risalito la china sotto la guida di Alberto Motta, ottenendo risultati più positivi. Ora, l’obiettivo principale rimane la salvezza, con un approccio concentrato e pragmatico per affrontare le prossime sfide e consolidare i progressi fatti.

È stato fin qui un campionato a due velocità quello della Casati Arcore. Addirittura ultima in classifica dopo la nona giornata, l’arrivo sulla panchina di un allenatore del calibro di Alberto Motta ha completamente cambiato volto (e media punti) alla formazione biancoverde che ha chiuso con quattro vittorie nelle ultime sei giornate e una sola sconfitta nella tana della Speranza Agrate. Ora la Casati è a metà classifica a quota 24 punti, a -3 dal quinto posto (ma a -14 dal secondo, in chiave playoff), ma il dg Davide Dattola si guarda prima alle spalle. "L’importante era tirarci fuori dal fondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casati Arcore a due velocità: "Ora pensiamo solo alla salvezza"

