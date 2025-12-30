Casapulla ha il suo stemma e il gonfalone | cerimonia in Prefettura a Caserta

Oggi, 30 dicembre 2025, a Caserta si è svolta una cerimonia ufficiale durante la quale la Prefetta Lucia Volpe ha consegnato al sindaco Ferdinando Bosco il decreto del Presidente della Repubblica. In questa occasione, sono stati consegnati lo stemma e il gonfalone di Casapulla, simboli di grande valore istituzionale per la comunità locale. L’evento ha rappresentato un momento importante per il riconoscimento formale dell’identità e della storia di Casapulla.

