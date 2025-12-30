Casa Sollievo nel limbo | la disputa il no di Gumirato la seduta sospesa e la tregua a tutti i costi

Il 27 dicembre si è rischiato di compromettere l’accordo tra Casa Sollievo, Regione Puglia e sindacati, a causa della disputa in corso e del rifiuto di Gumirato. La seduta è stata sospesa, evidenziando le tensioni in atto. La ricerca di una tregua, comunque, rimane l’obiettivo principale per evitare ulteriori strappi e favorire un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

