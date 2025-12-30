Carrarese in linea con i programmi Il ds Pasciuti | Il bilancio è positivo
La Carrarese conferma il percorso positivo iniziato in stagione, con un bilancio equilibrato dopo due partite e un rendimento di quattro punti. L’ultima gara ha registrato un record di pubblico, con oltre 5000 spettatori presenti allo stadio. Il direttore sportivo Pasciuti commenta:
Quattro punti in due partite e soprattutto il record di pubblico allo stadio, con oltre 5000 spettatori, nell’ultima di campionato. La nuova curva nord ’Lauro Perini’ si è subito dimostrata un ’fattore’ per la Carrarese. Bella a vedersi, compatta e caldissima può rappresentare davvero il dodicesimo uomo da qui a fine campionato. Sabato la dirigenza azzurra ha avuto anche l’onore di ospitare il presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin, che non aveva potuto presenziare all’inaugurazione del nuovo settore il 14 dicembre contro la Virtus Entella. Sulla curva, sul mercato e sulla squadra ha parlato a 360 gradi il direttore sportivo e amministratore delegato Iacopo Pasciuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Export bergamasco, il bilancio trimestrale supera di poco la linea del positivo
Leggi anche: Robur, il ds Guerri: "Troppe critiche. Siamo in linea con i nostri obiettivi"
Carrarese in linea con i programmi. Il ds Pasciuti: Il bilancio è positivo.
Carrarese in linea con i programmi. Il ds Pasciuti: "Il bilancio è positivo" - Quattro punti in due partite e soprattutto il record di pubblico allo stadio, con oltre 5000 spettatori, nell’ultima di campionato. sport.quotidiano.net
Carrarese, il ds Pasciuti: "Respinte offerte importanti. Portare qui Torregrossa è un orgoglio" - Il Direttore Sportivo della Carrarese, Iacopo Pasciuti, ha parlato ai microfoni della sala stampa dello Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” rispondendo alle domande sulla ... tuttomercatoweb.com
Carrarese, il DS Pasciuti: “Momento no? Ne usciremo insieme. Chiediamo giustizia agli arbitri” - Le parole del direttore sportivo della Carrarese sulle ultime uscite del club toscano tra sconfitte e gli episodi a sfavore. gianlucadimarzio.com
da sushi meshi, marina di carrara, hanno deciso di fare il cenone di capodanno tutto vegano! già la loro linea di sushi vegano è spaziale (all you can eat a un prezzo onestissimo!), e poi nonostante siano un ristorante anche onnivoro, sono contenta della decis - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.