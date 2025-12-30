Carrarese in linea con i programmi Il ds Pasciuti | Il bilancio è positivo

La Carrarese conferma il percorso positivo iniziato in stagione, con un bilancio equilibrato dopo due partite e un rendimento di quattro punti. L’ultima gara ha registrato un record di pubblico, con oltre 5000 spettatori presenti allo stadio. Il direttore sportivo Pasciuti commenta:

Quattro punti in due partite e soprattutto il record di pubblico allo stadio, con oltre 5000 spettatori, nell’ultima di campionato. La nuova curva nord ’Lauro Perini’ si è subito dimostrata un ’fattore’ per la Carrarese. Bella a vedersi, compatta e caldissima può rappresentare davvero il dodicesimo uomo da qui a fine campionato. Sabato la dirigenza azzurra ha avuto anche l’onore di ospitare il presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin, che non aveva potuto presenziare all’inaugurazione del nuovo settore il 14 dicembre contro la Virtus Entella. Sulla curva, sul mercato e sulla squadra ha parlato a 360 gradi il direttore sportivo e amministratore delegato Iacopo Pasciuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

