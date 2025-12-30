Caro voli e South-working la falsa empatia dei bonus siciliani

Gli incentivi per i voli e lo smart working in Sicilia sono spesso presentati come opportunità di crescita, ma dietro le promesse si celano spesso pratiche discutibili. In questo articolo analizziamo le reali implicazioni di questi bonus, evidenziando le criticità e le potenziali trappole per cittadini e imprese. Un’analisi obiettiva volta a chiarire cosa si nasconde dietro queste iniziative e come muoversi con consapevolezza.

Puntuale come Babbo Natale, anche quest’anno è arrivata la p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Prima si costruisce un territorio che spinge via talenti e imprese, poi si distribuiscono bonus per farli tornare: la Regione accusa il mercato e la legge della domanda e dell'offerta, ma intanto tent ...

