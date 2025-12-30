Carmine Coletta alla presidenza del Sannio Consorzio Tutela Vini

Carmine Coletta è stato nominato nuovo presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini, succedendo a Libero Rillo. Imprenditore vitivinicolo di Vitulano, classe 1969, è attualmente a capo della Cantina sociale di Solopaca. La sua nomina rappresenta un passo importante per il settore vitivinicolo della regione, con l’obiettivo di rafforzare la tutela e la valorizzazione dei vini del Sannio.

Carmine Coletta è il nuovo presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini. Succede a Libero Rillo. Classe 1969, imprenditor vitivinicolo di Vitulano (Benevento), Coletta è a capo della Cantina sociale di Solopaca. "Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con tutti i soci, le istituzioni e gli operatori del settore per consolidare il posizionamento dei nostri vini a livello nazionale e internazionale".

