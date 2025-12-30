Carmignano si gioca l’Art bonus Per restaurare la storica fontana

Carmignano intende restaurare la storica fontana di piazza Vittorio Emanuele II, costruita nel 1893. Il progetto di recupero prevede l’utilizzo dell’Art Bonus, un incentivo fiscale dedicato alla tutela del patrimonio culturale. Interventi di questo tipo contribuiscono alla riqualificazione urbana e alla conservazione delle testimonianze storiche del territorio, valorizzando un elemento identitario della comunità locale.

Ristrutturare la fontana ultracentenaria di Carmignano attraverso l’art bonus. La fontana è quella collocata nella piazza Vittorio Emanuele II inaugurate nel 1893 a termine dei lavori del nuovo acquedotto Carmignanese, inserita in un più ampio progetto di riqualificazione della piazza che la ospita. L’amministrazione comunale ha nel proprio patrimonio emergenze storico artistiche che necessitano di interventi di manutenzione e restauro e fra questi c’è la "vasca-fontana". La vasca-fontana è al centro della piazza e rappresenta un po’ l’ingresso nel centro di Carmignano. Nei giorni scorsi è stata approvata una delibera per aderire alle disposizioni dell’Art Bous nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

