Il 10 gennaio, il DIM Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda ospiterà “Per futili motivi”, una commedia brillante interpretata da Carlotta Proietti ed Ermenegildo Marciante. Lo spettacolo propone una riflessione sul tema dell’odio come elemento che può rafforzare l’unità, presentando una nuova visione della Costituzione immaginata attraverso toni surreali e leggeri. L’evento offre un’occasione per un’esperienza teatrale originale e stimolante.

«È l’odio che ci rende più forti. Più uniti e soprattutto più sicuri». È questo il principio su cui si fonda la nuova Costituzione immaginata in Per futili motivi, la commedia brillante e surreale che sabato 10 gennaio alle ore 21 porterà sul palco del DIM Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Carlotta Proietti ed Ermenegildo Marciante in scena con lo spettacolo “Per futili motivi”

Leggi anche: A Cupramontana "Gigi Proietti: insegnamenti e chiacchiere" con la figlia Carlotta e Claudio Pallottini

Leggi anche: Perugia, 23enne Hekuran Cumani ucciso nel parcheggio dell’Università con coltellata alla gola dopo lite tra 2 gruppi “per futili motivi” – VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'odio che unisce e fortifica: a Castelnuovo del Garda in scena Per futili motivi; Il “Greench” invade il Teatro Bianconi: un Natale di risate per tutta la famiglia; Una prima da ridere con i vampiri.

"Per futili motivi", Carlotta Proietti all'Off/Off Theatre - Da martedì 25 a giovedì 27 marzo, all’Off/Off Theatre sarà in scena “Per futili motivi”, il nuovo spettacolo interpretato dalla coppia Carlotta Proietti e Ermenegildo Marciante, scritto da Andrea ... romatoday.it

CARLOTTA PROIETTI, CHI È LA FIGLIA DI GIGI PROIETTI/ “Ci ha dato tante regole, nella vita e sul palco” - Carlotta Proietti, chi è la figlia di Gigi Proietti e Sagitta Alter. ilsussidiario.net

CARLOTTA PROIETTI, FIGLIA DI GIGI/ “Papà non era severo, ha sempre creduto in me” - Carlotta e Susanna Proietti sono le figlie del grande Gigi, scomparso il 2 novembre 2020: "Sarà che più il tempo passa più mi manchi, mi manca ogni cosa. ilsussidiario.net

Diamante: Carlotta Proietti apre la Stagione Teatrale

Inizia l'anno con due risate a teatro Il : arriva di Andrea Muzzi, interpretata da Carlotta Proietti ed Ermenegildo Marciante. Ironica, brillante e sorprendentemente attuale, una storia che esplora le fragilit - facebook.com facebook