Caritas | Un anno straordinariamente intenso I traguardi raggiunti e i nuovi progetti

30 dic 2025

Il 2025 si è dimostrato un anno ricco di attività e risultati per la Caritas di Ferrara e Comacchio. Un percorso di impegno costante volto a sostenere le esigenze della comunità, con importanti traguardi raggiunti e nuovi progetti avviati. Questo periodo ha confermato l'importanza del lavoro condiviso e della solidarietà, elementi fondamentali per la crescita e il benessere della collettività.

Per la Caritas diocesana di Ferrara e Comacchio questo 2025 è stato straordinariamente intenso, denso di impegno per la comunità, con traguardi raggiunti e nuovi progetti avviati. L'anno è iniziato con la nuova Unità di strada delle volontarie che la sera sono andate a trovare le persone senza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

