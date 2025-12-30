Caritas | Un anno straordinariamente intenso I traguardi raggiunti e i nuovi progetti

Il 2025 si è dimostrato un anno ricco di attività e risultati per la Caritas di Ferrara e Comacchio. Un percorso di impegno costante volto a sostenere le esigenze della comunità, con importanti traguardi raggiunti e nuovi progetti avviati. Questo periodo ha confermato l'importanza del lavoro condiviso e della solidarietà, elementi fondamentali per la crescita e il benessere della collettività.

