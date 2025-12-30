Il report “Volti incontrati” evidenzia un aumento della povertà e delle fragilità sociali nel territorio di Palermo nel biennio 2023-2024. Le condizioni di disagio diventano più complesse, richiedendo attenzione e interventi mirati per affrontare le nuove sfide sociali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il report “Volti incontrati” fotografa il biennio 2023-2024. Nel territorio di Palermo le condizioni di povertà sono in crescita e le situazioni di disagio sociale risultano sempre più articolate. È quanto emerge dal report “Volti incontrati”, relativo agli anni 2023-2024, diffuso dalla Caritas Diocesana di Palermo e presentato oggi. Oltre 1.700 persone accolte e ascoltate. Nel corso del biennio, 1.718 persone si sono rivolte ai servizi Caritas per essere accolte e ascoltate, segno di un aumento delle nuove situazioni di fragilità. Il sistema di monitoraggio Ospoweb ha registrato 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caritas Palermo: la povertà aumenta e le fragilità diventano più complesse

Leggi anche: Povertà, aumenta quella sanitaria. Caritas: "All'emporio solidale la metà sono lavoratori che non ce la fanno"

Leggi anche: Povertà, a Caserta la presentazione del Dossier Caritas 2025. “Uno sguardo nuovo sulle fragilità del territorio”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Report povertà della Caritas di Palermo, quasi 30mila indigenti assistiti - 845 le famiglie che hanno ricevuto sostegno, aumento degli aiuti alimentari, crescita di persone sole (37%) e senza dimora, solo il 10,4% ha un lavoro ... lasicilia.it