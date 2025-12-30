Carabinieri promosso Mautone Decreto da Roma | è Colonnello

Ieri a Reggio Calabria, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, è stato ufficialmente annunciato il decreto di promozione del Tenente Colonnello Aniello Mautone a Colonnello. L’evento rappresenta un importante momento per l’istituzione, sottolineando il riconoscimento del suo impegno e servizio. La cerimonia si è svolta sotto la supervisione del Comandante Provinciale, Colonnello Orlando Hiromi Narducci.

Importante momento istituzionale ieri nella caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio, dove il Comandante Provinciale, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, ha ufficialmente notificato al Tenente Colonnello Aniello Mautone il decreto del Ministro della Difesa che ne sancisce la promozione al grado di Colonnello. La consegna del documento rappresenta un traguardo di grande prestigio nella carriera dell'ufficiale, attuale Comandante del Reparto Operativo reggiano, che da anni si distingue per un servizio improntato alla massima dedizione e a una comprovata efficacia investigativa. Il Colonnello Aniello Mautone, 57 anni, vanta un percorso d'eccellenza nell'Arma iniziato con la formazione presso la prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli e proseguito all'Accademia Militare di Modena.

