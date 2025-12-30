Carabinieri diffondono foto della ragazza uccisa ieri a Milano ogni informazione è utile

I Carabinieri hanno diffuso le immagini della ragazza uccisa ieri a Milano, nel quartiere di via Padova. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare, poiché ogni dettaglio può contribuire alle indagini in corso. La vicenda rappresenta un passo importante per fare luce sulla tragedia e individuare eventuali responsabilità.

Le indagini sulla morte della giovane donna rinvenuta senza vita nel quartiere di via Padova, a Milano, sono giunte a un punto di svolta comunicativo. Come rivelato da fanpage.it, nel tentativo di dare un nome alla vittima, i Carabinieri hanno deciso di rendere pubblico un fermo immagine estratto dai sistemi di videosorveglianza della zona. Si tratta di un ultimo, estremo tentativo di identificazione: chiunque riconosca i tratti della ragazza o i suoi indumenti è invitato a farsi avanti immediatamente con le autorità. Il corpo è stato scoperto ieri, lunedì 29 dicembre, nel cortile interno di un condominio situato in via Paruta 74.

