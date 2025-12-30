Carabinieri diffondono foto della ragazza uccisa ieri a Milano ogni informazione è utile per identificarla

I Carabinieri hanno diffuso le immagini della ragazza trovata ieri a Milano, nel quartiere di via Padova. Si invitano cittadini e chiunque possa fornire informazioni utili a identificare la vittima. Le indagini sulla sua morte sono in corso e ogni dettaglio potrebbe contribuire a fare luce sull’accaduto.

Le indagini sulla morte della giovane donna rinvenuta senza vita nel quartiere di via Padova, a Milano, sono giunte a un punto di svolta comunicativo. Come rivelato da fanpage.it, nel tentativo di dare un nome alla vittima, i Carabinieri hanno deciso di rendere pubblico un fermo immagine estratto dai sistemi di videosorveglianza della zona. Si tratta di un ultimo, estremo tentativo di identificazione: chiunque riconosca i tratti della ragazza o i suoi indumenti è invitato a farsi avanti immediatamente con le autorità. Il corpo è stato scoperto ieri, lunedì 29 dicembre, nel cortile interno di un condominio situato in via Paruta 74.

La ragazza non dà notizie di sé dal pomeriggio di sabato: i Carabinieri diffondono la descrizione per agevolare le ricerche - facebook.com facebook

