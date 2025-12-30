Carabiniere spara durante un furto e colpisce il proprietario di casa

Durante un tentativo di furto, un carabiniere ha esploso un colpo di pistola, ferendo un uomo di 38 anni alla gamba. L’intervento si è reso necessario per fermare l’episodio criminale, provocando un ferimento che richiede cure mediche. L’evento è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti, in attesa di ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle responsabilità.

Un uomo di 38 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito a una gamba da un colpo di pistola esploso da un carabiniere, che era intervenuto per sventare un tentativo di furto. È successo nella tarda serata di ieri, di lunedì 29 dicembre, in una zona fuori dal centro abitato di Filetto, in provincia di Chieti.

Paura nella tarda serata di lunedì nel piccolo centro di Filetto, in provincia di Chieti: un uomo di 38 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola, sparato per sbaglio da un carabiniere.

Un'operazione dei Carabinieri per contrastare un furto si trasforma in una tragedia quando un uomo rimane gravemente ferito a causa di un colpo d'arma da fuoco.

Spari durante un intervento per furto. Una villa isolata, l'allarme al 112, l'arrivo dei militari e un proiettile che colpisce il proprietario di casa.

