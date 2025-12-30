Capodanno vietati i fuochi d' artificio rumorosi | sanzioni e sequestri per i trasgressori

A Falconara Marittima, il sindaco Stefania Signorini ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio rumorosi nei luoghi pubblici dal 30 dicembre al 6 gennaio. La misura mira a garantire la quiete pubblica durante le festività e prevede sanzioni e sequestri per chi non si attenesse al divieto. È importante rispettare le disposizioni per un Capodanno sereno e tranquillo.

FALCONARA MARITTIMA - Anche quest'anno il sindaco Stefania Signorini ha siglato un'ordinanza che vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio più rumorosi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per una settimana, dalle 18 di oggi, 30 dicembre, fino alle 24 del 6 gennaio.

