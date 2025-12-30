Capodanno tra presepi e visite al museo
Durante il periodo di Capodanno, è possibile trascorrere momenti piacevoli visitando musei aperti e ammirando presepi tradizionali. È un’occasione per scoprire le bellezze artistiche e culturali della città, anche con i più piccoli. Tra passeggiate e eventi, questa ricorrenza offre opportunità di relax e scoperta per tutta la famiglia, con un approccio semplice e rispettoso delle tradizioni.
Capodanno è anche a misura di bambini, tra spettacoli, musei aperti e passeggiate alla scoperta dei presepi. Sorriso e magia faranno da cornice all’appuntamento organizzato al circolo Arci del Pozzale con "Magia di bolle e fuoco". Doppia replica, alle 16 e alle 18, con protagonista D’Artagnan, il mago delle bolle, che quest’anno porta in scena anche una novità: lo spettacolo di bolle fluorescenti colorate. A completare il pomeriggio, i giochi di prestigio di Magico Matteo. Lo spettacolo dura un’ora e mezzo, il biglietto costa 7 euro. Prevendite al circolo di via Sottopoggio per San Donato o al numero 340 1750586. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Natale al Museo del Sale: laboratori per bambini, visite guidate, arte e presepi
Leggi anche: Halloween al museo, tra musiche suggestive e visite guidate in penombra
Capodanno tra presepi e visite al museo; Cosa fare a Milano per le vacanze di Natale 2025 con i figli: musei, spettacoli e attività fino alla Befana; Tra Natale e Capodanno mostre, presepi, concerti e parchi archeologici aperti; Sette cose da fare in città. Tra presepi, concerti, mercatini.
Capodanno tra presepi e visite al museo - Capodanno è anche a misura di bambini, tra spettacoli, musei aperti e passeggiate alla scoperta dei presepi. lanazione.it
Capodanno al museo: le aperture straordinarie a Chieti - Il primo gennaio resteranno aperti sia Villa Frigerj che La Civitella, come anche il 6 gennaio. chietitoday.it
Nel salernitano musei aperti fra Capodanno ed Epifania: l'elenco completo - In occasione delle festività di inizio anno, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali in provincia di Salerno resteranno aperti al pubblico. salernotoday.it
Vigevano, tutti pazzi per il presepe! Aperta la mostra in Strada sotterranea
Orari di apertura dell'11° MOSTRA DEI PRESEPI. Lunedì 29 dicembre, martedì 30, mercoledì 31 dicembre 2025 SAN SILVESTRO e giovedì 1° gennaio 2026 CAPODANNO dalle 16.00 alle 18.30 #mostradeipresepimirandola - facebook.com facebook
Natale nelle Valli del Parco dell’Aveto: escursioni, presepi e Capodanno tra i borghi #natale #parcodellaveto x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.