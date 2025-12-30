Capodanno tra presepi e visite al museo

Durante il periodo di Capodanno, è possibile trascorrere momenti piacevoli visitando musei aperti e ammirando presepi tradizionali. È un’occasione per scoprire le bellezze artistiche e culturali della città, anche con i più piccoli. Tra passeggiate e eventi, questa ricorrenza offre opportunità di relax e scoperta per tutta la famiglia, con un approccio semplice e rispettoso delle tradizioni.

Capodanno è anche a misura di bambini, tra spettacoli, musei aperti e passeggiate alla scoperta dei presepi. Sorriso e magia faranno da cornice all’appuntamento organizzato al circolo Arci del Pozzale con "Magia di bolle e fuoco". Doppia replica, alle 16 e alle 18, con protagonista D’Artagnan, il mago delle bolle, che quest’anno porta in scena anche una novità: lo spettacolo di bolle fluorescenti colorate. A completare il pomeriggio, i giochi di prestigio di Magico Matteo. Lo spettacolo dura un’ora e mezzo, il biglietto costa 7 euro. Prevendite al circolo di via Sottopoggio per San Donato o al numero 340 1750586. 🔗 Leggi su Lanazione.it

