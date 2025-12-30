Capodanno sul Lago Maggiore | festa in piazza anche a Verbania

Il Capodanno sul Lago Maggiore si anima anche a Verbania, con un evento in piazza Garibaldi a Pallanza. Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 22, si svolgerà una serata di musica e intrattenimento per accogliere l’arrivo del 2026. L’iniziativa offre l’opportunità di condividere un momento di festa in un’atmosfera tranquilla e partecipata, nel rispetto delle tradizioni locali e delle normative vigenti.

Anche Verbania festeggia l'arrivo del 2026 in piazza.Mercoledì 31 dicembre l'appuntamento è dalle 22 in piazza Garibaldi a Pallanza, per una notte di festa, musica e spettacolo.Il programma prevede l'apertura della festa alle 22 con la musica di Rvl Radio. A seguire, alle 23, il live show della.

