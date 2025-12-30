Capodanno solidale in Italia da Torino a Cosenza | cene sospese donazioni per i popoli in guerra e concerti benefici

In tutta Italia, da Torino a Cosenza, il Capodanno si vive con iniziative solidali. Comuni, teatri e associazioni promuovono cene sospese, concerti benefici e marce per la pace, offrendo a cittadini e giovani l’opportunità di concludere l’anno in modo consapevole e solidale. Un modo per sostenere i popoli in guerra e rafforzare i valori di solidarietà e impegno civico.

Per concludere diversamente il 2025, in diverse parti d'Italia, Comuni, teatri, diocesi, Caritas, centri sociali e associazioni si sono uniti per dare un'opportunità ai giovani e non solo: dai concerti a favore del volontariato alle cene "sospese" alle marce per la pace. Da Nord a Sud c'è un'Italia che per celebrare l'ultimo giorno dell'anno e il primo di quello nuovo si è mossa pensando di fare un gesto di solidarietà e ha coinvolto nomi come Brunori Sas e Mogol. A Torino, ad organizzare una "festa" alternativa è il Sermig, l'Arsenale della Pace, fondato da Ernesto Olivero. Mercoledì 31 dicembre dalle 20 si terrà il cenone del digiuno: niente cotechino e lenticchie ma riflessioni, testimonianze e musica.

