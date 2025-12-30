capodanno sold out grazie agli stranieri

Il Capodanno 2024 a Rimini si è concluso con tutte le disponibilità esaurite, grazie soprattutto alla partecipazione di visitatori stranieri. L’analisi di Visit Rimini evidenzia come le prenotazioni provenienti dall’estero abbiano contribuito in modo significativo al successo dell’evento, confermando l’interesse internazionale verso la destinazione. Questo trend riflette l’importanza del turismo straniero per il territorio e la sua ripresa nel settore durante il periodo di fine anno.

Anche il Capodanno parla straniero. È questo il dato che emerge leggendo l’analisi di Visit Rimini sulle prenotazioni per gli ultimi giorni di questo 2025. "La percentuale di riempimento sta viaggiando in queste ore verso l’85% – spiega Marina Lappi di Visit Rimini (nella foto) –, il dato interessante è che il 15% di media è costituito da stranieri che scelgono Rimini anche come meta invernale delle feste. Puntiamo ad arrivare verso il sold out nelle prossime ore per i circa 500 hotel aperti a Rimini". Numeri d’altri tempi, o forse come mai prima d’ora a testimoniare un prodotto che è cresciuto negli anni facendo di Rimini una metà di vacanza anche quando la temperatura si avvicina allo zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

