Capodanno sicuro niente vetro nei luoghi delle feste e musica spenta alle 3 | tutte le ordinanze

Per il Capodanno, le autorità comunali hanno adottato alcune ordinanze per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative. Tra queste, si sottolinea l’obbligo di evitare il vetro nei luoghi delle feste e il rispetto dell’orario di spegnimento della musica alle 3 di notte. Queste misure mirano a favorire un clima di festa responsabile e civile per tutti i partecipanti.

Come ogni anno per il Capodanno sono in vigore specifiche ordinanze comunali che invitano tutti i partecipanti a un comportamento responsabile durante i festeggiamenti. Per quanto riguarda il consumo di bevande, martedì 30 dicembre è vietata la vendita per asporto e la somministrazione in.

Capodanno sicuro, i consigli (e le regole) della Questura di Siracusa - I botti di Capodanno, ricordano dalla Polizia di Stato, non sono un gioco: se maneggiati con leggerezza possono causare ferite serie e, nei casi peggiori, avere conseguenze fatali. lasicilia.it

Capodanno in Bra. Le regole per festeggiare in sicurezza - Vietati i botti: fastidiosi e pericolosi per gli uomini e gli animali ... giornaleadige.it

Capodanno: Come Proteggere il Tuo Gatto dai Botti I botti di Capodanno possono essere molto stressanti per i nostri gatti, che hanno un udito estremamente sensibile. Ecco alcuni consigli per aiutarli a sentirsi al sicuro: Crea un rifugio sicuro: Prepara u - facebook.com facebook

Botti spenti, amici contenti a Peschiera Borromeo Il Comune rinnova la campagna di sensibilizzazione per un Capodanno più sicuro e rispettoso degli animali #capodanno #peschieraborromeo #bottispenti #amicicontenti animali #tutelaambientale #respo x.com

