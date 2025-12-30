Durante il Capodanno, Bellaria Igea Marina registra un aumento del 4% nelle prenotazioni rispetto all’anno precedente, con circa quaranta hotel e strutture ricettive aperte. La città si prepara ad accogliere i visitatori in un periodo di maggiore afflusso, offrendo sistemazioni per chi desidera trascorrere le festività in un ambiente tranquillo e ospitale. Un dato che conferma l’interesse crescente verso questa destinazione durante le festività di fine anno.

Il Capodanno di Bellaria Igea Marina fa registrare un +4% di prenotazioni rispetto allo scorso anno, con una quarantina di alberghi e strutture ricettive aperte. I turisti, in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero, trascorreranno anche più notti nella città romagnola. L’occupazione delle strutture conta fino a un 94% di camere prenotate sui 3 giorni. Un bilancio di previsione più che positivo per gli albergatori. "Gli hotel aperti a pensione completa saranno una quindicina – racconta Emanuele Campana di Aia – A questi si aggiungono poi le strutture aperte tutto l’anno e i vari B&B presenti, che con offerte sui vari portali di settore e pacchetti promozionali, fanno arrivare a oltre una quarantina le strutture aperte tra Bellaria e Igea Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capodanno, si riempiono le camere degli hotel

Leggi anche: Capodanno: 600 hotel aperti e camere piene all'85%. "L'idea degli eventi su più giorni è vincente"

Leggi anche: Capodanno fa sorridere gli hotel: “Occupato già il 70% delle camere Ma puntiamo al tutto esaurito”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capodanno, si riempiono le camere degli hotel; Ritorna la magia di Capodanno : Avremo oltre 150 hotel aperti; Capodanno, la resa degli hotel. Solo 13 quelli aperti per le feste; Natale fiacco? C’è il record di hotel aperti.

Capodanno, si riempiono le camere degli hotel - Il Capodanno di Bellaria Igea Marina fa registrare un +4% di prenotazioni rispetto allo scorso anno, con una quarantina di alberghi e strutture ricettive aperte. ilrestodelcarlino.it