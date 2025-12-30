Capodanno senza mezzi per Aversa e Giugliano | chiude prima la linea Arcobaleno

A causa di limitazioni operative, le linee Arcobaleno di Aversa e Giugliano chiuderanno prima del consueto, influenzando i servizi di trasporto pubblico nell’area metropolitana di Napoli. Questa variazione evidenzia ancora una volta le differenze nel sistema di mobilità tra il centro e l’hinterland nord, sottolineando la necessità di una riflessione sulle modalità di gestione e sviluppo dei servizi di trasporto nella regione.

Caserta botti di Capodanno, negli ospedali piano anti-emergenza: «Più medici e barelle» - Come ogni anno anche il 2026 sarà salutato dai più con il cenone e il brindisi della mezzanotte. ilmattino.it

Capodanno a Firenze vuol dire musica, eventi e festeggiamenti in città. Per l’occasione la ZTL sarà attiva tutta la notte e i mezzi pubblici vedranno un potenziamento. A garantire festeggiamenti in sicurezza anche la presenza di agenti e steward per le str - facebook.com facebook

Capodanno a Rimini: trasporti potenziati trenino gratuito "C'entro facile" collegamenti serali potenziati il 29, 30 e 31 /12 il 31/12 bus e Metromare gratuiti dalle ore 20 Muoversi tra mare e centro storico sarà più semplice e sostenibile. comune.r x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.