Capodanno senza mezzi per Aversa e Giugliano | chiude prima la linea Arcobaleno

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di limitazioni operative, le linee Arcobaleno di Aversa e Giugliano chiuderanno prima del consueto, influenzando i servizi di trasporto pubblico nell’area metropolitana di Napoli. Questa variazione evidenzia ancora una volta le differenze nel sistema di mobilità tra il centro e l’hinterland nord, sottolineando la necessità di una riflessione sulle modalità di gestione e sviluppo dei servizi di trasporto nella regione.

Ancora una volta il sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Napoli mette in evidenza forti disuguaglianze tra il capoluogo e l’hinterland nord. Nella notte di Capodanno, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, mentre il centro città sarà regolarmente collegato, l’area nord resterà di fatto esclusa dal servizio metropolitano. Capodanno senza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

