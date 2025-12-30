Capodanno scattata l' operazione piazze blindate

Per il Capodanno, molte città italiane hanno adottato misure restrittive per garantire la sicurezza. È vietato l’uso di botti e bottiglie di vetro, e alcune piazze sono state chiuse o a numero limitato per prevenire incidenti. Queste misure si inseriscono in un’attenzione crescente verso la tutela di cittadini e visitatori durante la notte di San Silvestro.

Stop ai botti, no alle bottiglie di vetro e alcune piazze a numero chiuso per Capodanno: da Nord a Sud, misure restrittive in molte città per la notte di San Silvestro. A Roma, per il concertone al Circo Massimo con 40mila persone previste, varchi d'accesso e metal detector. Presidiate stazioni e fermate della metro. Rafforzate le misure di sicurezza agli obiettivi sensibili. A Milano, piazza duomo transennata con 17 punti di accesso vigilati.

