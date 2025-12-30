Capodanno scatta l’allarme botti e fuochi d’artificio | come riconoscere quelli a norma

Con l’avvicinarsi del Capodanno, cresce la preoccupazione per i rischi associati a botti e fuochi d’artificio. È importante saper riconoscere i dispositivi a norma, sicuri e conformi alle normative vigenti, per garantire un festeggiamento responsabile e senza incidenti. In questa guida, forniremo indicazioni utili per identificare i prodotti legali e sicuri, contribuendo a un Capodanno più tranquillo e consapevole.

Con l'arrivo dell'ultima notte dell'anno ritorna il timore dei feriti per botti e fuochi d'artificio. Ecco come evitare rischi e riconoscere quelli a norma La mattina del 1° gennaio è sempre quella della conta dei danni e dei feriti della notte precedente. I botti e i fuochi d'artificio sparati per dare il benvenuto al nuovo anno rappresentano sempre una minaccia per i più piccoli e non solo. I controlli in queste ore si intensificheranno per togliere dal mercato tutti i prodotti che non rispettano la regole europee, ma il rischio è molto alto e le raccomandazioni da parte degli esperti sono diversi. Capodanno a Caserta, scatta il piano Asl contro i botti: l'ospedale di Piedimonte diventa presidio strategico - Un invito alla prudenza, un appello ai cittadini per evitare nuove tragedie, ma anche un piano operativo straordinario per fronteggiare le eventuali emergenze.

Capodanno a Firenze, scatta il divieto di botti in città e contenitori di vetro in centro - Firmata l’ordinanza, l’appello della vicesindaca Galgani: “Rispettiamo e proteggiamo gli animali” ... msn.com

Capodanno a Firenze, scatta il divieto di botti in città e contenitori di vetro in centro x.com

BOTTI DI CAPODANNO, SCATTA IL DIVIETO AD ACI SANT’ANTONIO ORDINANZA PER LA SICUREZZA DI PERSONE E ANIMALI Stop a botti, petardi, razzi e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale. Il Comune di Aci Sant’Antonio ha emanato un’or - facebook.com facebook

