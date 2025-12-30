Capodanno palco per i Pinguini Tattici Nucleari in allestimento | programma e mappa

Il Capodanno a Genova si avvicina e si prepara un evento speciale con il concerto gratuito dei Pinguini Tattici Nucleari, che si terrà mercoledì 31 dicembre. In questa guida troverai il programma completo e la mappa dell’allestimento sul palco, per vivere al meglio questa occasione di festa e musica nella città.

Conto alla rovescia per il Capodanno di Genova con il concerto gratuito dei Pinguini Tattici Nucleari che si terrà domani, mercoledì 31 dicembre. Il palco in piazza della Vittoria è in fase di allestimento con i tecnici al lavoro già dallo scorso weekend.Si inizia stasera al Porto Antico con dj.

