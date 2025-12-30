Capodanno in TV con le immagini di Sansicario | la fiaccolata dei maestri di sci protagonista su Italia 1

Su Italia 1, il Capodanno si apre con le immagini della Fiaccolata dei Maestri di Sansicario. Un momento suggestivo che porta nelle case degli italiani la tradizione e la bellezza delle piste innevate, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera delle festività in modo semplice e autentico. Un modo per condividere la magia del nuovo anno attraverso le immagini di una delle manifestazioni più rappresentative delle montagne italiane.

Le spettacolari immagini della “Fiaccolata dei Maestri a Sansicario” sono pronte a entrare nelle case di tutti gli italiani. Le telecamere di Mediaset, guidate dal noto giornalista Beppe Gandolfo, hanno infatti documentato l’eccezionale evento svoltosi lunedì 29 dicembre, catturando la bellezza e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

