Capodanno in sicurezza l' appello del Comune per tenere al sicuro i propri animali domestici
Con l’approssimarsi del Capodanno, il Comune invita a prestare attenzione alla sicurezza degli animali domestici durante le festività. L’uso di petardi e fuochi d’artificio può causare stress e rischi per gli animali, rendendo importante adottare comportamenti responsabili. L’obiettivo è garantire un ambiente sereno e sicuro per tutti, rispettando anche le esigenze dei nostri amici a quattro zampe nel rispetto delle tradizioni.
L’inizio dell’anno è alle porte ed è ormai consuetudine festeggiare l’arrivo del nuovo anno con lo sparo di petardi o fuochi d'artificio e, considerate le negative conseguenze che gli scoppi possono determinare sia per le persone che per gli animali domestici, l’assessore alla Tutela degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
