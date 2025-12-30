Capodanno in sicurezza l' appello del Comune per tenere al sicuro i propri animali domestici

Con l’approssimarsi del Capodanno, il Comune invita a prestare attenzione alla sicurezza degli animali domestici durante le festività. L’uso di petardi e fuochi d’artificio può causare stress e rischi per gli animali, rendendo importante adottare comportamenti responsabili. L’obiettivo è garantire un ambiente sereno e sicuro per tutti, rispettando anche le esigenze dei nostri amici a quattro zampe nel rispetto delle tradizioni.

Capodanno, il Comune di Bergamo contro i botti: «Pericolosi, inquinano e causano problemi agli animali» - Prima di tutto per questione di sicurezza ma anche perché «rappresentano una fonte di disagio per molte pers ... bergamo.corriere.it

"A capodanno non usate i botti", l'appello del Comune: "Danni a persone, animali e ambiente: rinunciare gesto doveroso e di sensibilità" - Come ogni anno, con l'avvicinarsi del capodanno torna a ripresentarsi il "problema" dei "botti" che, è risaputo, oltre a far aumentare il rischio di infortuni, hanno un impatto negativo su più f ... ildolomiti.it

Preparati ad un Capodanno con i botti ma in sicurezza con Diva Eventi - facebook.com facebook

Capodanno in piazza Maggiore: regole, divieti e sicurezza per il 31 dicembre x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.