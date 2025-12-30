Capodanno in sicurezza | la finanza sequestra due quintali di botti illegali

Per garantire un Capodanno sicuro, le autorità hanno intensificato i controlli in provincia di Latina, sequestrando due quintali di fuochi d'artificio illegali. L’attenzione è rivolta alla prevenzione della vendita e della detenzione di materiale esplodente non autorizzato, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica durante le festività.

Sono stati intensificati anche in provincia di Latina, in vista di Capodanno, i controlli volti a contrastare il fenomeno della detenzione e vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi. Complessivamente, su scala provinciale, sono stati individuati e sequestrati circa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Capodanno in sicurezza: la finanza sequestra due quintali di “botti” illegali Leggi anche: Stretta della Guardia di Finanza nel Pontino: sequestrati circa due quintali di “botti” illegali Leggi anche: Bombe carta e cipolloni: la Finanza di Pisa sequestra quasi 50 chili di botti illegali Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Botti di Capodanno illegali: la Finanza sequestra oltre 2 tonnellate di fuochi d'artificio; Capodanno a Milano, Duomo a numero chiuso e oltre una tonnellata di botti sequestrati; Lanciarazzi artigianale e botti pericolosi: la Finanza sequestra una tonnellata di fuochi d’artificio prima di Capodanno; Roma: Guardia di Finanza sequestra 4,2 tonnellate di botti illegali, otto persone denunciate prima di Capodanno. Guardia di Finanza sequestra 3 tonnellate di botti. Depositi senza sicurezza tra Torino e provincia - Tre tonnellate di fuochi d’artificio pronti per la vendita illegale in vista dei festeggiamenti di Capodanno sono state sequestrate nei giorni ... radiogold.it

Capodanno, botti illegali: sequestri a Lucca e Benevento - (LaPresse) Continuano i sequestri da parte della Guardia di Finanza, in questo periodo più che mai attenta al pericoloso commercio di prodotti pirotecnici non a norma in vista dei botti ... msn.com

Capodanno, sequestrate oltre tre tonnellate di fuochi d’artificio illegali tra Torino e provincia - È il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha portato ... torinoggi.it

Un treno speciale da Palermo per Cefalù per rientrare in sicurezza la notte di Capodanno -> I dettagli nel link del primo commento - facebook.com facebook

Capodanno a Matera con Coez protagonista in piazza. Musica, sicurezza e regole chiare per accogliere il 2026. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.