Capodanno in piazza Maggiore Stop a petardi vetro e lattine I divieti per una festa sicura
Per il Capodanno in piazza Maggiore sono previste misure di sicurezza per garantire un evento sereno. Sono vietati petardi, fuochi d’artificio, e il consumo di bevande in vetro o lattina. Verranno effettuati controlli agli ingressi e monitoraggi per assicurare il rispetto delle norme. L’obiettivo è creare un festeggiamento sicuro e ordinato per tutti i partecipanti.
Controlli agli ingressi, divieti di scoppio di fuochi pirotecnici e stop a bevande in vetro o in lattina. Domani sera piazza Maggiore ospiterà il grande evento della notte di Capodanno, a suon di musica e intrattenimento. Per garantire che l’iniziativa si svolga in sicurezza, il Comune ha preso dei provvedimenti, partendo dalla vendita di alcolici e non in vetro o lattina: anche quest’anno, infatti, l’amministrazione ha emanato un’ordinanza che vieta alle attività all’interno dell’area della piazza, dalle 18 di domani alle 8 di giovedì, la vendita d’asporto e la somministrazione all’interno dei dehors di alcolici e non in contenitori di vetro o lattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Notte di Capodanno: tutti i divieti su vetro, lattine e superalcolici in centro e in piazza Duomo
Leggi anche: Capodanno in piazza in sicurezza: niente vetro, lattine e spray
Capodanno in piazza Maggiore. Stop a petardi, vetro e lattine. I divieti per una festa sicura; Capodanno in piazza Maggiore: regole, divieti e sicurezza per il 31 dicembre; Capodanno a Bologna, piazza Maggiore aperta a 9mila persone e botti vietati; Bologna, capodanno in Piazza Maggiore con Vecchione di Dem e dj set di La Funky e Bassi Maestro.
Capodanno in piazza Maggiore. Stop a petardi, vetro e lattine. I divieti per una festa sicura - Nell’area dell’iniziativa non sarà possibile introdurre biciclette, oggetti pericolosi e fuochi. ilrestodelcarlino.it
Capodanno in piazza Maggiore, le regole e l’ordinanza del Comune - Bologna, 29 dicembre 2025 – Manca poco al 2026 e la città si prepara alla festa di Capodanno in Piazza Maggiore. ilrestodelcarlino.it
Capodanno a Milano, scatta la maxi ordinanza del Comune: stop a vetro, lattine, superalcolici e fuochi d'artificio - Ordinanza del Comune per la notte di San Silvestro: regole più rigide dal pomeriggio del 31 dicembre per sicurezza e ordine pubblico ... affaritaliani.it
CAPODANNO 2026 A FIUGGI Piazza Spada Salutiamo insieme il 2025 e diamo il benvenuto al 2026 con una notte tutta da ballare! Mercoledì 31 dicembre, Fiuggi si accende con Tabula Rasa – Dance Machine, un viaggio musicale tra anni ’70, ’8 - facebook.com facebook
Capodanno in piazza, da Roma a Catanzaro la musica per aspettare il 2026. Tanti concerti, dj set, gospel, jam session e fuochi d'artificio #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.