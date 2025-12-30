capodanno in piazza maggiore stop a petardi vetro e lattine i divieti per una festa sicura

Per il Capodanno in piazza Maggiore sono previste misure di sicurezza per garantire un evento sereno. Sono vietati petardi, fuochi d’artificio, e il consumo di bevande in vetro o lattina. Verranno effettuati controlli agli ingressi e monitoraggi per assicurare il rispetto delle norme. L’obiettivo è creare un festeggiamento sicuro e ordinato per tutti i partecipanti.

Controlli agli ingressi, divieti di scoppio di fuochi pirotecnici e stop a bevande in vetro o in lattina. Domani sera piazza Maggiore ospiterà il grande evento della notte di Capodanno, a suon di musica e intrattenimento. Per garantire che l’iniziativa si svolga in sicurezza, il Comune ha preso dei provvedimenti, partendo dalla vendita di alcolici e non in vetro o lattina: anche quest’anno, infatti, l’amministrazione ha emanato un’ordinanza che vieta alle attività all’interno dell’area della piazza, dalle 18 di domani alle 8 di giovedì, la vendita d’asporto e la somministrazione all’interno dei dehors di alcolici e non in contenitori di vetro o lattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

