Capodanno in piazza | divieti sicurezza capienza massima e programma musicale

Per il Capodanno in piazza a Udine, sono previsti specifici divieti e misure di sicurezza per garantire un evento ordinato e sicuro. La capienza massima sarà rigorosamente rispettata e il programma musicale sarà organizzato per creare un’atmosfera festosa, nel rispetto delle normative vigenti. La festa, in piazza Primo Maggio e trasmessa anche in diretta su Telefriuli, rappresenta un’occasione per salutare l’anno nuovo in città con un evento condiviso e controllato.

Udine si prepara ad accogliere l'anno nuovo anno con l'ormai tradizionale festa in piazza Primo Maggio, organizzata dal Comune con diretta su Telefriuli.Il programmaI festeggiamenti prenderanno il via alle 22. Sul palco, allestito nell'area del parcheggio sul lato del liceo Stellini, la Extrò.

