Capodanno in Piazza Bra | festa musica e regole per una notte sicura
Verona si appresta a festeggiare l’arrivo del 2025 con un evento in Piazza Bra, spazio centrale della città. La serata prevede musica, spettacoli e momenti di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza. Questa iniziativa mira a offrire ai cittadini un’occasione di festa condivisa, garantendo un ambiente ordinato e tranquillo per vivere insieme l’ultimo giorno dell’anno.
Verona si prepara a salutare il 2025 con una grande festa nel cuore della città. Piazza Bra sarà il palcoscenico del Capodanno cittadino, un evento che unisce musica, spettacolo e partecipazione collettiva, con l’obiettivo di accogliere il nuovo anno in un clima di energia e condivisione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Capodanno in piazza Maggiore. Stop a petardi, vetro e lattine. I divieti per una festa sicura
Leggi anche: Capodanno 2026, Verona accende la festa in piazza Bra con X Factor: gli artisti sul palco e le misure di sicurezza
Capodanno 2026 a Verona; Capodanno 2026, Verona accende la festa in piazza Bra con X Factor: gli artisti sul palco e le misure di sicurezza; Capodanno 2026, cosa fare a Verona: gli eventi in programma da non perdere; Verona adesso guarda al Capodanno: il programma della grande festa in Piazza Bra.
Capodanno in piazza Bra, conto alla rovescia già cominciato: regole e divieti - Tutto pronto a Verona per la grande festa di Capodanno in piazza Bra, che si prepara ad accogliere il nuovo anno ... veronaoggi.it
Capodanno in Bra. Le regole per festeggiare in sicurezza - Vietati i botti: fastidiosi e pericolosi per gli uomini e gli animali ... giornaleadige.it
Capodanno 2026 a Verona, in piazza la festa di Rtl 102.5 con i giovani talenti di X Factor - Attese 50mila persone per «BIG & BANG», l'evento dal vivo davanti all'Arena: protagoniste le voci del talent show ... corrieredelveneto.corriere.it
CAPODANNO 2026 A FIUGGI Piazza Spada Salutiamo insieme il 2025 e diamo il benvenuto al 2026 con una notte tutta da ballare! Mercoledì 31 dicembre, Fiuggi si accende con Tabula Rasa – Dance Machine, un viaggio musicale tra anni ’70, ’8 - facebook.com facebook
Capodanno in piazza, da Roma a Catanzaro la musica per aspettare il 2026. Tanti concerti, dj set, gospel, jam session e fuochi d'artificio #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.