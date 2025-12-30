Capodanno in Piazza Bra | festa musica e regole per una notte sicura

Verona si appresta a festeggiare l’arrivo del 2025 con un evento in Piazza Bra, spazio centrale della città. La serata prevede musica, spettacoli e momenti di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza. Questa iniziativa mira a offrire ai cittadini un’occasione di festa condivisa, garantendo un ambiente ordinato e tranquillo per vivere insieme l’ultimo giorno dell’anno.

Verona si prepara a salutare il 2025 con una grande festa nel cuore della città. Piazza Bra sarà il palcoscenico del Capodanno cittadino, un evento che unisce musica, spettacolo e partecipazione collettiva, con l’obiettivo di accogliere il nuovo anno in un clima di energia e condivisione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

