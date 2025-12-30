Capodanno in Piazza Bra | festa musica e regole per una notte sicura

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona si appresta a festeggiare l’arrivo del 2025 con un evento in Piazza Bra, spazio centrale della città. La serata prevede musica, spettacoli e momenti di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza. Questa iniziativa mira a offrire ai cittadini un’occasione di festa condivisa, garantendo un ambiente ordinato e tranquillo per vivere insieme l’ultimo giorno dell’anno.

Verona si prepara a salutare il 2025 con una grande festa nel cuore della città. Piazza Bra sarà il palcoscenico del Capodanno cittadino, un evento che unisce musica, spettacolo e partecipazione collettiva, con l’obiettivo di accogliere il nuovo anno in un clima di energia e condivisione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

capodanno in piazza bra festa musica e regole per una notte sicura

© Veronasera.it - Capodanno in Piazza Bra: festa, musica e regole per una notte sicura

Leggi anche: Capodanno in piazza Maggiore. Stop a petardi, vetro e lattine. I divieti per una festa sicura

Leggi anche: Capodanno 2026, Verona accende la festa in piazza Bra con X Factor: gli artisti sul palco e le misure di sicurezza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capodanno 2026 a Verona; Capodanno 2026, Verona accende la festa in piazza Bra con X Factor: gli artisti sul palco e le misure di sicurezza; Capodanno 2026, cosa fare a Verona: gli eventi in programma da non perdere; Verona adesso guarda al Capodanno: il programma della grande festa in Piazza Bra.

capodanno piazza bra festaCapodanno in piazza Bra, conto alla rovescia già cominciato: regole e divieti - Tutto pronto a Verona per la grande festa di Capodanno in piazza Bra, che si prepara ad accogliere il nuovo anno ... veronaoggi.it

capodanno piazza bra festaCapodanno in Bra. Le regole per festeggiare in sicurezza - Vietati i botti: fastidiosi e pericolosi per gli uomini e gli animali ... giornaleadige.it

capodanno piazza bra festaCapodanno 2026 a Verona, in piazza la festa di Rtl 102.5 con i giovani talenti di X Factor - Attese 50mila persone per «BIG & BANG», l'evento dal vivo davanti all'Arena: protagoniste le voci del talent show ... corrieredelveneto.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.