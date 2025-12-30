Capodanno in Ossola | al teatro La Fabbrica il concerto di Alberto Fortis

Il Capodanno in Ossola si apre con un evento musicale presso il teatro La Fabbrica di Villadossola. Mercoledì 31 dicembre, alle 21:30, si terrà il concerto di Alberto Fortis, offrendo un’occasione per vivere una serata all’insegna della musica dal vivo in un ambiente raccolto e tranquillo. Un modo semplice e significativo per salutare l’anno che termina e accogliere quello nuovo.

Capodanno a teatro in Ossola.L'appuntamento è sul palco de La Fabbrica di Villadossola dove alle 21,30 di mercoledì 31 dicembre si terrà il concerto di Alberto Fortis. A seguire, dalle 23,30 circa, è invece in programma il dj set di Tanza, con light lunch.Costo della serata: 60 euro. Il ricavato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Capodanno in Ossola: al teatro La Fabbrica il concerto di Alberto Fortis Leggi anche: Al Sociale il tradizionale concerto di Capodanno. Il musical “La Fabbrica dei Sogni” al Donizetti per salutare il 2025 Leggi anche: Al nuovo teatro Verdi il tradizionale concerto di Capodanno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Feste di Capodanno in piazza e a teatro a Verbania, Cannobio, Villadossola, Omegna e Arona; Capodanno nel Vco: festa in piazza a Pallanza. Alla Fabbrica c’è Alberto Fortis; Alberto Fortis in concerto per un Capodanno all'insegna della solidarietà; Alberto Fortis in concerto per un Capodanno all'insegna della solidarietà. Capodanno in Ossola: al teatro La Fabbrica il concerto di Alberto Fortis - L'appuntamento è sul palco de La Fabbrica di Villadossola dove alle 21,30 di mercoledì 31 dicembre si terrà il concerto di Alberto Fortis. novaratoday.it

Al Sociale il tradizionale concerto di Capodanno. Il musical “La Fabbrica dei Sogni” al Donizetti per salutare il 2025 - L'Orchestra Filarmonica Italiana protagonista del consueto appuntamento nel primo giorno del nuovo anno ... bergamonews.it

Capodanno a teatro tra Leo, Sastri e Brignano - Tanti one man (e woman) show, ma anche musical, varietà e grandi mattatori del palcoscenico che si ritrovano per la notte più attesa dell'anno. ansa.it

Feste di Capodanno in piazza e a teatro a Verbania, Cannobio, Villadossola, Omegna e Arona

Parlano di noi… Mercoledì 31 dicembre 2025 dalle ore 22:00 alle ore 03:00 si festeggerà il Capodanno in Piazza Garibaldi a Pallanza. Distretto Turistico dei Laghi Maggiore, d'Orta, di Mergozzo e Valli Ossola - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.