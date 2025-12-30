Capodanno in Campania spesa media di 131 euro per il cenone | cresce il budget e vince la tradizione
Per il cenone di Capodanno, le famiglie campane prevedono una spesa media di 131 euro, superiore alla media nazionale, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè. Questa scelta riflette l’importanza delle tradizioni locali e il valore attribuito alla convivialità. La crescita del budget evidenzia come, anche in tempi di cambiamenti, la celebrazione del nuovo anno rimanga un momento di significato culturale e familiare.
Secondo l’indagine ColdirettiIxè, le famiglie campane spenderanno più della media nazionale per il cenone di Capodanno. Prevalgono feste in casa, menù locali e bollicine italiane. Il Capodanno 202526 sarà più caro per le famiglie della Campania. Secondo l’indagine ColdirettiIxè, la spesa media per il cenone raggiungerà 131 euro, con un aumento del 7% rispetto al . 🔗 Leggi su 2anews.it
