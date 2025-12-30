capodanno in campania 131 euro a famiglia per il cenone

Per il Capodanno in Campania, le famiglie prevedono una spesa media di 131 euro per il cenone, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle persone preferisce trascorrere la serata in casa, anche se una quota significativa opta per festeggiare in ristoranti, agriturismi o pizzerie. Questa tendenza riflette le abitudini di consumo e le scelte di intrattenimento tipiche della regione in occasione delle festività.

Tempo di lettura: 3 minuti Anche le famiglie della Campania spenderanno in media 131 euro per il cenone di Capodanno, una cifra in aumento del 7% rispetto al 2024, con la maggior parte che trascorrerà la serata in casa, anche se quasi uno su sei sceglierà di festeggiare fuori tra ristoranti, agriturismi e pizzerie. È quanto emerge dall’indagine ColdirettiIxe’ in vista della notte di San Silvestro, durante la quale si prevede una media di sette commensali per tavola. I cittadini del Sud sono i più spendaccioni, seguiti da quelli delle Isole (113) e del Centro (107), mentre il Nord Ovest e il Nord Est si fermano rispettivamente a 92 e 84 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

