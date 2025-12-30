Capodanno il cenone costerà 127 euro a famiglia

Per il cenone di Capodanno 2025-2026, le famiglie italiane spenderanno in media circa 127 euro per nucleo. Questa cifra riflette un andamento stabile dei costi, offrendo un quadro realistico delle spese previste per la serata di festa in casa. Con un budget ragionato, è possibile organizzare un brindisi di fine anno senza eccessi, rispettando le proprie possibilità e mantenendo l’atmosfera conviviale.

Il Capodanno 2025-2026 tiene bene e le famiglie italiane per il cenone in casa sborseranno in media 127,2 euro per nucleo. Una spesa in aumento di circa il 2% rispetto al 2024 secondo le stime dal Centro studi di Unimpresa. Una crescita ininterrotta quella dei consumi per festeggiare l’anno che se ne va e il nuovo che arriva, iniziata nel 2022 dopo la fase di stagnazione legata alla pandemia. Per Unimpresa il confronto con gli anni precedenti evidenzia un trend ormai strutturale: tra il 2020 e il 2021 la spesa media si attestava intorno ai 100 euro, per poi salire a 109 euro nel 2022, 115 euro nel 2023 e oltre 124 euro nel 2024, fino al livello attuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

