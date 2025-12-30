Il Capodanno rappresenta un momento speciale per rinnovare il proprio stile. Scegliere un’acconciatura alla moda può valorizzare l’aspetto e rendere la serata ancora più memorabile. Le tendenze capelli di quest’anno offrono soluzioni per ogni preferenza, dai look eleganti a quelli più casual. Una buona scelta di hairstyle permette di affrontare l’evento con sicurezza e raffinatezza, senza rinunciare alla semplicità e alla sobrietà.

Le celeb sono sempre fonte di ispirazione, e quest’anno le tendenze capelli offrono stili per tutti i gusti. Sabrina Carpenter ha optato per uno chignon basso e raccolto in un selfie recente. Il look è semplice e naturale, con alcune ciocche ricce che incorniciano delicatamente il suo viso. Bella Hadid ha dimostrato che un’acconciatura liscia con la riga centrale è tutto ciò che serve per ottenere un look da supermodella in un batter d’occhio, mentre Alexandra Daddario ha optato per un’acconciatura con fascia in stile Anni 60, che mette in evidenza un grande volume. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Capodanno è l’occasione ideale per brillare, e quale modo migliore se non con un’acconciatura alla moda?

