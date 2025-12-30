Capodanno e fuochi d' artificio le regole per riconoscere i ' botti' a norma ed evitare rischi
A Capodanno, i fuochi d'artificio rappresentano un momento di festa, ma è importante conoscerne le regole per garantire la sicurezza. Utilizzare prodotti a norma riduce i rischi di incidenti e danni a persone e proprietà. In questa guida, analizzeremo come distinguere i fuochi artigianali legali da quelli pericolosi, offrendo consigli utili per un festeggiamento sicuro e responsabile.
Cosenza, 29 dic. - (Adnkronos) - "I fuochi d'artificio artigianali possono trasformarsi in veri e propri ordigni micidiali e ad alta pericolosità per l'incolumità pubblica, in grado di provocare esplosioni di notevole intensità, con un effetto domino di portata distruttiva e imprevedibile". A mettere in guardia dai pericoli legati a un uso improprio di botti e artifici pirotecnici, in vista della sera di Capodanno, è il tenente Pasquale Attruia, comandante del Nucleo operativo della Guardia di finanza del Gruppo Sibari, in provincia di Cosenza, retto dal maggiore Alessandro D'Elia. Proprio a Cassano allo Jonio e a Corigliano Rossano, nel Cosentino, le Fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Castrovillari, hanno eseguito nei giorni scorsi due distinte operazioni, che hanno portato al sequestro complessivo di due tonnellate di fuochi d'artificio detenute illecitamente – oltre 181mila in totale - e all'individuazione di quattro depositi illegali di materiale esplodente, uno dei quali, peraltro, posto al piano terra di una palazzina abitata da famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Capodanno, botti e fuochi d’artificio: le regole per festeggiare in sicurezza
Leggi anche: Botti e fuochi d’artificio: le regole per festeggiare Capodano in sicurezza
Capodanno con mille droni nel cielo di Prato della Valle a Padova, fuochi d'artificio a Venezia: countdown in piazza; Capodanno sul Lago di Como: le zone dove si vedranno meglio i fuochi d'artificio; Capodanno 2026 nelle piazze a Nord Est: dove andare, cosa fare. La nostra selezione di eventi; La notte di Capodanno pronta a colorarsi con gli spettacoli pirotecnici.
Capodanno, botti e fuochi d'artificio vietati fino all'11 gennaio - Il vicesindaco Antonio Bressa firmerà un'ordinanza che vieta l'utilizzo di materiale pirotecnico da ... ilgazzettino.it
Capodanno a Milano, scatta la maxi ordinanza del Comune: stop a vetro, lattine, superalcolici e fuochi d'artificio - Ordinanza del Comune per la notte di San Silvestro: regole più rigide dal pomeriggio del 31 dicembre per sicurezza e ordine pubblico ... affaritaliani.it
L’appello del Comune di Bergamo: «Capodanno senza fuochi d’artificio» - Per festeggiamenti più sicuri, rispettosi, sostenibili, l'appello del Comune di Bergamo per un Capodanno senza botti e fuochi. ecodibergamo.it
CAPODANNO SENZA BOTTI A CATANIA: ORDINANZA DEL SINDACO TRANTINO, FUOCHI D’ARTIFICIO VIETATI IN TUTTA LA CITTÀ Catania dice stop ai botti di fine anno. Per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi per l’incolumità dei cittadini, - facebook.com facebook
Fuochi d'artificio, i consigli dei pediatri per Capodanno. Per i più piccoli attenzione ai fumi, disturbi respiratori in aumento #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.