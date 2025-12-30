Capodanno e fuochi d' artificio le regole per riconoscere i ' botti' a norma ed evitare rischi

A Capodanno, i fuochi d'artificio rappresentano un momento di festa, ma è importante conoscerne le regole per garantire la sicurezza. Utilizzare prodotti a norma riduce i rischi di incidenti e danni a persone e proprietà. In questa guida, analizzeremo come distinguere i fuochi artigianali legali da quelli pericolosi, offrendo consigli utili per un festeggiamento sicuro e responsabile.

Cosenza, 29 dic. - (Adnkronos) - "I fuochi d'artificio artigianali possono trasformarsi in veri e propri ordigni micidiali e ad alta pericolosità per l'incolumità pubblica, in grado di provocare esplosioni di notevole intensità, con un effetto domino di portata distruttiva e imprevedibile". A mettere in guardia dai pericoli legati a un uso improprio di botti e artifici pirotecnici, in vista della sera di Capodanno, è il tenente Pasquale Attruia, comandante del Nucleo operativo della Guardia di finanza del Gruppo Sibari, in provincia di Cosenza, retto dal maggiore Alessandro D'Elia. Proprio a Cassano allo Jonio e a Corigliano Rossano, nel Cosentino, le Fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Castrovillari, hanno eseguito nei giorni scorsi due distinte operazioni, che hanno portato al sequestro complessivo di due tonnellate di fuochi d'artificio detenute illecitamente – oltre 181mila in totale - e all'individuazione di quattro depositi illegali di materiale esplodente, uno dei quali, peraltro, posto al piano terra di una palazzina abitata da famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

