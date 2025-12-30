Capodanno divieto di consumo all' aperto di bevande in vetro o metallo

Per la notte di San Silvestro, l’ordinanza della sindaca Chiara Frontini vieta il consumo, la vendita e l’asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo. Questa misura mira a garantire la sicurezza pubblica durante le celebrazioni di Capodanno, limitando i rischi legati all’uso di materiali potenzialmente pericolosi. La norma sarà in vigore nella notte di San Silvestro, contribuendo a un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Divieto di vendita per asporto, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo, emanata ordinanza della sindaca Chiara Frontini per la notte di San Silvestro. Il divieto sarà in vigore dalle ore 21 del 31 dicembre 2025 alle ore 7 del primo gennaio 2026, in tutti i centri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

