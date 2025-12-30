Capodanno conto alla rovescia | Liscio Street Parade Rds Party Discoteca Romantica e le città in festa

Il Capodanno si avvicina e le città si preparano a celebrare l’arrivo del nuovo anno con eventi e festeggiamenti. Liscio Street Parade, Rds Party e Discoteca Romantica sono solo alcune delle iniziative in programma, mentre le strade si riempiono di decorazioni, trombette e stelle filanti. Un momento di aggregazione e gioia, in cui le comunità si riuniscono per salutare l’anno passato e accogliere quello nuovo.

Le città del territorio "vestite a festa", con trombette, cappellini e stelle filanti luminose si apprestano trepidanti a festeggiare "la notte più lunga dell'anno". In occasione delle celebrazioni di San Silvestro, le città della Provincia offrono un calendario ricco di iniziative e appuntamenti.

