Capodanno con musica e arte

Durante il Capodanno, Cervia e Milano Marittima si sono animate con eventi dedicati alla musica e all’arte. Grazie al clima favorevole, molte persone hanno partecipato a iniziative pensate per offrire momenti di relax e cultura a famiglie e visitatori, contribuendo a rendere le festività un’occasione di piacevole aggregazione e scoperta.

Cervia e Milano Marittima, favorite anche dal bel tempo, hanno vissuto giornate di grande affluenza grazie a numerosi eventi e iniziative che hanno animato la città, regalando momenti di svago a famiglie e visitatori. Ora tutto è pronto per celebrare la notte di San Silvestro con un ricco programma di spettacoli nel centro di Cervia, pensato per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno. Il 31 dicembre, in piazza Garibaldi, si parte alle 15.30 con una caccia al tesoro per grandi e piccoli. Dalle 21.30, la serata entra nel vivo con il concerto dei Brillanti Sparsi, band nota per la sua energia, ironia e capacità di coinvolgere il pubblico con musica e divertimento.

Capodanno di Livorno alla Terrazza Mascagni: musica e performance tra area spettacolo per quattromila persone e accesso libero al resto della piazza - Capodanno di Livorno alla Terrazza Mascagni: musica e performance tra area spettacolo per quattromila persone e accesso libero al resto della piazza ... livornopress.it

Arte, musica e show per Capodanno. La festa dalla A alla Z: «Napoli, che magia!» - Come tempo, con eventi distribuiti in vari giorni, da questi con cui finisce il 2025 ai primi del 2026, ... ilmattino.it

Capodanno Rimini 2026

Cosenza accoglie Brunori Sas per il Capodanno, musica, solidarietà e artisti locali in Piazza dei Bruzi: Cosenza si prepara a vivere una Notte di Capodanno all’insegna della musica e della condivisione con il grande concerto di Brunori Sas, atteso protagonist - facebook.com facebook

