Capodanno con gli Stranobakkano le ordinanze per una festa sicura

Arezzo si prepara a festeggiare il Capodanno con le ordinanze degli Stranobakkano, volte a garantire una serata sicura. Sono vietati botti, fuochi d’artificio e la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattina nel centro storico. Queste misure mirano a prevenire incidenti e a tutelare la sicurezza di residenti e visitatori, promuovendo un evento responsabile e rispettoso dell’ambiente urbano.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – . Vietati botti e fuochi d'artificio in tutto il centro abitato e divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine nel centro storico. Modifiche alla viabilità per la notte di San Silvestro e per la corsa podistica del 1° gennaio 2026 Sarà una notte di festa, musica e convivialità quella che San Giovanni Valdarno si prepara a vivere per salutare l'arrivo del nuovo anno, con un'attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto delle regole. Tutto è pronto per l'evento più atteso e coinvolgente dell'anno: a partire dalle 23 piazza Cavour diventerà il cuore pulsante della città e il palcoscenico naturale per attendere la mezzanotte tra abbracci, brindisi, colori e buona musica.

