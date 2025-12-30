Capodanno botti vietati a Caltagirone e nelle frazioni

Per il Capodanno 2026, a Caltagirone e nelle sue frazioni è vietato l’uso di petardi, botti e prodotti pirotecnici nelle aree urbane, dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026. La misura, adottata con ordinanza del sindaco Fabio Roccuzzo, mira a garantire sicurezza e tranquillità durante le festività. La normativa si applica su tutto il territorio comunale e le frazioni, nel rispetto delle disposizioni locali.

Il divieto di utilizzare petardi, botti e altri prodotti pirotecnici nelle aree urbane della città e delle frazioni, per il periodo dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, è contenuto nell'ordinanza emessa dal sindaco Fabio Roccuzzo, in occasione del Capodanno 2026.

