Capodanno botti illegali | sequestri a Lucca e Benevento
In vista dei festeggiamenti di Capodanno, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli, sequestrando numerosi botti illegali a Lucca e Benevento. Le operazioni mirano a prevenire rischi per la sicurezza pubblica derivanti dal commercio di prodotti pirotecnici non conformi alle normative vigenti. Questi interventi sottolineano l’importanza di rispettare le normative di sicurezza per garantire un festeggiamento senza incidenti.
Continuano i sequestri da parte della Guardia di Finanza, in questo periodo più che mai attenta al pericoloso commercio di prodotti pirotecnici non a norma in vista dei botti di Capodanno. A Lucca, in Toscana, sono stati denunciati 3 soggetti alla locale Procura della Repubblica per vendita di materiale esplosivo artigianale, con candelotti anche superiori al kg che venivano inviati tramite diverse società di spedizione. I finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, i nvece, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto agli illeciti in materia di vendita di fuochi d’artificio, hanno sequestrato circa 60 chili di materiale pirotecnico e denunciato 2 soggetti all’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it
