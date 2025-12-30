Capodanno alcol in vetro e botti | tutti i divieti nel Comune di Genova

Per il Capodanno a Genova, sono in vigore alcune restrizioni per garantire la sicurezza di tutti. È vietato consumare alcol in vetro e metallo su tutto il territorio comunale e sono state adottate limitazioni all’uso di petardi e botti, in particolare nelle aree prossime al concertone di piazza della Vittoria. Le norme mirano a prevenire incidenti e a mantenere un clima di rispetto e tranquillità durante le festività.

Niente alcol in vetro e metallo su tutto il territorio comunale, limitazioni ai botti nell'area nei settori intorno al concertone di piazza della Vittoria.

