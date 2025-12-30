Capodanno al Sextum

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bientina, l’ultimo giorno dell’anno si celebra presso lo Stadio Comunale con l’evento ‘Capodanno al Sextum’. Un’occasione per salutare l’anno appena passato in un contesto semplice e conviviale, condividendo momenti di aggregazione. L’evento offre un’opportunità per trascorrere la serata in modo tranquillo e rispettoso, in un’atmosfera adatta a tutte le età.

A Bientina l'ultima notte dell'anno si festeggia con ‘’ presso lo Stadio Comunale. La festa comincia alle ore 20 con aperitivo e prosegue con un ampio buffet servito in formula self service, accompagnato da musica dal vivo.Nel menù: antipasti, primi, secondi, pizza a volontà e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

capodanno al sextum

© Pisatoday.it - Capodanno al Sextum

