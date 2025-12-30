Capodanno al Sextum
A Bientina, l’ultimo giorno dell’anno si celebra presso lo Stadio Comunale con l’evento ‘Capodanno al Sextum’. Un’occasione per salutare l’anno appena passato in un contesto semplice e conviviale, condividendo momenti di aggregazione. L’evento offre un’opportunità per trascorrere la serata in modo tranquillo e rispettoso, in un’atmosfera adatta a tutte le età.
A Bientina l'ultima notte dell'anno si festeggia con ‘’ presso lo Stadio Comunale. La festa comincia alle ore 20 con aperitivo e prosegue con un ampio buffet servito in formula self service, accompagnato da musica dal vivo.Nel menù: antipasti, primi, secondi, pizza a volontà e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Italia al gelo, a Capodanno arriva il freddo polare: temperature intorno allo zero al centro e al Sud
Leggi anche: San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica
Sagre ed eventi del quarto weekend di Dicembre 2025; Quella notte a Moncioni – Presepe Vivente, Montevarchi; Presepe Vivente di San Regolo , Gaiole in Chianti; Eventi in Provincia di Massa-Carrara.
Io a capodanno
Capodanno al Sextum a Bientina Martedì 31 dicembre, allo Stadio Comunale di Bientina (PI), si svolge Capodanno al Sextum, una serata di fine anno che unisce convivialità, musica dal vivo e l’atmosfera tipica delle sagre. https://www.sagretoscane.com/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.