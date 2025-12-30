Capodanno al Regio | Torino saluta il nuovo anno con la grande opera e la solidarietà
Il Capodanno al Regio di Torino è un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e solidarietà. La terza edizione di “Torino, sei Regio!” si svolge il 1° gennaio, trasformando il centro della città in un teatro operistico diffuso. Un evento che unisce cultura e impegno sociale, offrendo a residenti e visitatori un modo suggestivo per iniziare il 2026.
Il 2026 della città si apre sotto i migliori auspici musicali. Torna infatti per la sua terza edizione “Torino, sei Regio!”, l’ormai tradizionale appuntamento del 1° gennaio che trasforma il cuore della città in un palcoscenico operistico diffuso. Un evento che quest'anno non si limita a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
