Il Capodanno al Regio di Torino è un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e solidarietà. La terza edizione di “Torino, sei Regio!” si svolge il 1° gennaio, trasformando il centro della città in un teatro operistico diffuso. Un evento che unisce cultura e impegno sociale, offrendo a residenti e visitatori un modo suggestivo per iniziare il 2026.

Il 2026 della città si apre sotto i migliori auspici musicali. Torna infatti per la sua terza edizione “Torino, sei Regio!”, l’ormai tradizionale appuntamento del 1° gennaio che trasforma il cuore della città in un palcoscenico operistico diffuso. Un evento che quest'anno non si limita a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Capodanno al Regio: Torino saluta il nuovo anno con la grande opera e la solidarietà

Leggi anche: La grande danza al Teatro Regio, a Torino il mito di Romeo e Giulietta di Cranko con il Balletto di Praga

Leggi anche: Gli appuntamenti per la fine e l’inizio dell’anno al Teatro Massimo: il debutto di Opera Nica e i tradizionali concerti di capodanno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Concerto di Capodanno, Rapallo saluta il 2026 in musica.

Capodanno al Regio: Torino saluta il nuovo anno con la grande opera e la solidarietà - L’evento è un progetto corale della Città di Torino e della Fondazione per la Cultura, sostenuto da Intesa Sanpaolo e numerosi partner locali e nazionali, a conferma di come “Torino, sei Regio! torinotoday.it

Concerti di Capodanno 2026 a Torino: accessi, orari, biglietti e mobilità per Inalpi Arena e Teatro Regio - Concerti di Capodanno della Città di Torino: tutte le informazioni su eventi, orari, accessi, biglietti, sicurezza e trasporti per il 31 dicembre all’Inalpi Arena e il 1° gennaio al Teatro Regio ... mentelocale.it